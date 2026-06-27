ARB F – F2: Libertad repitió victoria

Libertad e Independiente de Ataliva se vieron las caras anoche, en uno de los compromisos válidos por la Segunda Fecha del Torneo Clausura de Primera División de la rama femenina. El triunfo fue de las Tigresas por 70 a 48.

Con parciales de 17-13, 40-23 y 61-38, las aurinegras dominaron las acciones del juego con Sofía Rosso como bandera, autora de 20 puntos. En la visita, Sofía Baccile aportó 13 unidades.

El equipo que comanda Nicolás Schierano ostenta un récord de 2-0 y es el único líder del certamen en el inicio del semestre.

La próxima Fecha, Libertad recibirá a Sportivo Ben Hur, mientras que Independiente de Ataliva viajará a San Cristóbal para medirse con Racing LTC.

Síntesis

Libertad (70): Lucía Spertino 8, Lucila Foglia 11, Juliana Tosello 2, Catalina Fessia 14, Sofía Rosso 20 (fi), Giulia Bortolotti 7, Pilar Benizio 3, Gianella Gómez 0, Liz Cepeda 5. DT: N. Schierano.

Independiente (48): Josefina Alberto 4, Sofía Baccile 13, Ana Tapia 5, Paloma Batistón 13, Maira Monserrat 5 (fi), Sofía Gorreta 6, Yanet Varzi 0, Guadalupe Mernes 2, Antonela Lobos 0, Estefanía Kippes 0. DT: S. Lorenzetti.

Parciales: 17-13 / 40-23 y 61-38.

Árbitros: Tomás Farías y Ezequiel Hidalgo.