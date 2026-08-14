Los Jardines de la ciudad recibieron al «Capi» de los Juegos Sudamericanos

Como parte de las actividades asociadas a los Juegos Sudamericanos, en n la jornada de hoy viernes, en «El Palacio de los Deportes» del club Atlético Unión se realizó la jornada ministerial “Santa Fe en Movimiento”, de la que participaron todas las secciones de cinco años de los diferentes Jardines de Infantes de nuestra ciudad.

Los chicos disfrutaron de una experiencia especial, en la cual el intercambio con otros niños, el juego y la diversión fueron los grandes pilares que marcaron esta propuesta. Además, como broche de oro, todos disfrutaron de la presencia de “Capi”, mascota de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.