Concejo: Destacaron la trayectoria de Alpid

(Por: Prensa Concejo) – En la Sesión del jueves 4 de junio se aprobó la Declaración de Interés Social y Comunitario de la conmemoración del 70º aniversario de Alpid Sunchales, “en reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso sostenido con la inclusión, el acompañamiento y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, contribuyendo al desarrollo humano y social”.

Para formar parte de la entrega del reconocimiento concurrieron al Recinto del Cuerpo Legislativo integrantes de la entidad, quienes brindaron detalles de la tarea que desarrollan y destacaron el apoyo que reciben de la ciudad.

Acompañaron a los ediles Patricia Barale, actual presidenta de la institución, junto a Estela de Borgnino y Nilsa de Cararo, también integrantes de la Comisión Directiva.

Las colaboradoras, junto a todo el grupo de trabajo de ALPID, se encuentran ultimando los detalles de lo que será una nueva edición de la Merienda Solidaria con Bingo, evento que se desarrollará el próximo domingo 28 de junio, en el salón de la Parrilla club Unión.