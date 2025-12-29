Concejo: Extraordinaria con varias respuestas a Minutas

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el martes 30 de diciembre, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.
Notas oficiales
Tipo: Nota Oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Solicitan que el Concejo excepcione la Ordenanza N° 3267 para contemplar situaciones que permitan que algunos agentes puedan acogerse al beneficio del retiro voluntario.
Tipo: Nota Oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remite copia de resolución en el marco de las actuaciones Caglieris Cintia y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ Acciones Colectivas.
Tipo: Nota Oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remite informe trimestral octubre – diciembre conforme Ordenanza N° 3108.
Tipo: Nota Oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1354 (Remita un informe detallado relativo a las actuaciones, gestiones, comunicaciones y/o acuerdos mantenidos con el Banco de la Nación Argentina, en el marco del conflicto suscitado por el cobro de la Tasa de Derecho de Registro e Inspección (DREi).
Peticiones y asuntos particulares
Tipo: Nota Institucional
Autoría: Cooperativa Agua Potable de Sunchales.
Asunto: Remiten propuesta de plan de mejoras y desarrollo para el ejercicio 2025 -2026.
Orden del día
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Autoriza al Intendente Municipal a suscribir convenio de préstamo con el Gobierno de la Provincia para la realización de proyecto «Pavimentación de calles urbanas: Vélez Sarsfield, Balcarce y Oroño».
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Autoriza al Intendente Municipal a suscribir convenio de ejecución de obra con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo destinado a la construcción de una vivienda individual.
Proyectos presentados
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Aprueba el plan de mejoras y desarrollo 2025 – 2026 de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Ltda.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Determina el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1° de enero de 2026.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Celebra convenio y otorga aporte financiero mensual a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sunchales.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Establece los modos de interpretación e integración de las Ordenanzas N° 3024, 3025 y 3065 con el crédito solicitado en el marco del Programa Provincial Promudi.