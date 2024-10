Concejo: Nuevos Informes, nuevas preguntas

En la jornada de este martes se presentaron por segunda vez en el año los Secretarios del Municipio. Esta semana fue el turno de Gobierno y Hacienda -Andrea Ochat y Fernando Chamorro- expusieron primero sus Informes y luego respondieron preguntas de los concejales.

Luego del paso de los funcionarios por el recinto, quedó la sensación de temáticas que no fueron abordadas, repreguntas que pudieron profundizar algunos aspectos y del otro lado, respuestas que «cumplieron» pero con seguridad, no conformaron.

Una de las consultas estuvo en relación a los cambios de funcionarios de distintas áreas, los cuales no fueron oficializados pero se advierten en la práctica. Por ejemplo, Ochat explicó (sin dar nombres) que antes estaba una persona a cargo de la coordinación con las Vecinales pero se modificó para incorporar a otra persona que también se relacione con las instituciones, mientras que quien antes se desempeñaba allí, ahora coordina los cortes de pastos.

Este tema fue incluso retomado 48 horas después, en la Sesión Ordinaria, en donde se avanzó con nuevas Minutas y también sucedió lo mismo con la página web, ítem sobre el cual se preguntó el martes y ahora nuevamente. Al respecto, la funcionaria explicó que «es cierto que está llevando tiempo poner en marcha una página web definitiva», demorada por una cuestión presupuestaria ya que no se cuenta con los fondos necesarios. Además indicó que «se ha rediseñado, se van cargando diferentes informaciones», agregó, repitiendo buena parte de la respuesta que ofreció en su primer Informe del año, hace ya varios meses.

La situación de inseguridad en la ciudad mereció diversas consultas, relacionadas con mejoras e incorporación de tecnología pero también en el estacionamiento de camiones que fueron reiteradamente blanco de robos, en donde se sigue trabajando pero la postura es que el Municipio intente dar una respuesta a través de un convenio público – privado para que funcione un espacio de estacionamiento para este tipo de vehículos.

La presentación de Andrea Ochat

Al momento de responder preguntas, Chamorro, responsable del área Económica Municipal, explicó varios detalles y en otros casos, cuando se trataba de algún ítem específico, solicitó que se haga la misma por escrito, comprometiéndose a acercar la respuesta luego.

Entre diferentes aspectos, se explayó sobre las modificaciones y actualizaciones que se están ejecutando en el sistema de control Rafam, migrándolo a otro llamado Guadalupe. Aquí, Carolina Giusti solicitó que se avance en la oficialización del mismo, para que tenga un marco de transparencia toda vez que el anterior utilizado había sido desarrollado específicamente para municipios de Buenos Aires.

Acerca de la Deuda Flotante, en el primer informe se mencionaron cerca de 87 millones más otros 15 millones en pagos no realizados a proveedores y no asentada en el sistema. «En el caso de proveedores que no estaban cargados en el sistema, analizamos caso por caso para corroborar que los servicios se hayan prestado», explicó, añadiendo que se han ido normalizando ambas cuestiones para estar actualmente en una situación normalizada y sobre los pagos de vecinos de distintas obras no ejecutadas, indicó que las mismas son afrontadas «con fondos propios».

En cuanto a los ajustes realizados, sostuvo que «buscamos que no se malgasten recursos humanos, materiales ni tiempo. Logramos muy buenos resultados ya que hicimos eficientes distintos procesos, recuperando recursos».

En otro tramo, con las rendiciones pendientes a la provincia, sostuvo que «estamos esperando respuestas para conocer dónde estamos… en algunos casos llegaron intimaciones para que pudiéramos normalizar rendiciones y pudimos hacerlo sin tener que pagar un peso».

El informe de Fernando Chamorro