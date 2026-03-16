De eso no se habla: Construir un futuro desde el pasado

«Un dato, una noticia o una simple cita basta para que un pueblo tenga su historia. En Los Sunchales quedó un cañón y unas ruinas. Hubo que saber qué acontecimientos se desarrollaron allí a través del tiempo (…)

«La tarea está cumplida en parte. Queda espacio para enmendar estas planas; desechar ciertas hipótesis, cuando se comprueba lo contrario de lo que se afirma; aceptar lo que la lógica impone.

«Falta la parte que comprende: la historia de la ciudad de Sunchales».

De esta forma terminan las «Noticias del Fuerte de Los Sunchales y sus Tres Colonizaciones», que fuera escrito en la década del ´70 por Basilio María Donato.

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En el transcurso de la última semana, tal como es de público conocimiento, se me ha designado como responsable del Museo y Archivo Histórico Municipal «Basilio María Donato». Luego de haber interactuado con el entorno durante algunos días, puedo darle forma a una primera visión desde adentro de este magnífico lugar.

Contarles que cada vez que entro por la puerta de calle 25 de Mayo siento un olor especial, único, que me predispone a zambullirme en el legado de décadas de sunchalenses destacados resulta menos que una infidencia para quienes me conocen, puesto que saben desde mis años de estudio en el Instituto del Profesorado sobre mi pasión por la historia. Los meandros de la vida me dejaron sin diplomatura pero el interés sobrevivió y viene protagonizando desde hace largo tiempo estas páginas de Sunchaleshoy así como también otros proyectos personales y familiares, tal el caso de Zunchales.

Mostrar lo mucho y bueno que se hizo desde el surgimiento mismo de esta ciudad resulta un desafío enorme… hacerlo en el marco de los 140 años próximos a celebrarse, aún más. Estar a la altura de las circunstancias será uno de los objetivos a perseguir, al tiempo que antes, deberemos redoblar esfuerzos para concretar otras acciones que le den vida a la historia sunchalense.

Mucho han venido trabajando Agostina y Eliana, quienes me acompañan diariamente, sosteniendo el funcionamiento del lugar y avanzando en el cimentaje de todo lo que pueda llegar a hacerse a futuro. Si hoy podemos pensar en organizar montajes y construcciones, se debe principalmente a lo que ellas estuvieron haciendo.

En estos pocos días transcurridos, he recibido múltiples aportes y comentarios que evidencian una comunidad ávida de participar. Consciente de que la construcción colectiva legitima y potencia, serán actores principales de la multiplicación de voces que propuso Donato y que permitirán reconstruir aspectos que seguramente para muchos serán elementos hasta ahora desconocidos de nuestra historia.

Los objetivos están trazados. La rueda comienza a ponerse en marcha. El tiempo nos permitirá ir desandando distintos aspectos y enriquecer el acervo local, buscando desentrañar el Ser Sunchalense desde lo más profundo de nuestro rico pasado.

Gracias por confiar.