El Caps «Débora Ferrandini» celebra 9 años de funcionamiento

El tercer Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, denominado «Débora Ferrandini», se ubica en el corazón de barrio 9 de Julio.

Atravesó distintas etapas, desde una presentación que por poco fue sorpresiva, generando asombro por las características que tendría la construcción, sumamente amplia en comparación con los espacios similares ya existentes en la ciudad, hasta dificultades con las empresas que tuvieron a su cargo la ejecución de la obra, las cuales ralentizaron el avance, poniendo en duda la culminación.

Finalmente, su culminación trajo una opción sumamente valiosa para la salud pública local, siendo fundamental este espacio para llevar adelante las tareas de vacunación durante la pandemia de Coronavirus.

Acerca de Débora Ferrandini

Nació en Rosario y en su Universidad Nacional estudió medicina, trabajó en centros de atención primaria, estudió becada en Leeds, Inglaterra, fue funcionaria municipal, viceministra de salud en la provincia de Santa Fe y docente. Sobre todo, docente porque ser sanitarista es formar escuela.