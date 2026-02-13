Estrenan: «Noche de Reyes… o como quieran»

De la mano de Maquinarte, Gabriel Fiorito vuelve a decir presente en la escena sunchalense con una nueva obra de teatro que será estrenada el venidero sábado 21.

En esta ocasión, se trata de «Noche de Reyes… o como quieran», de William Shakespeare. La puesta en escena tendrá lugar en la Casa de la Cultura, estando ya las entradas anticipadas a la venta.

La adaptación, dirección y puesta en escena, corre por cuenta de Fiorito. El elenco está compuesto por: Elizabeth Suárez, Roberto Cerri, Solana Hernández, Pablo Gamero, Ariel Manning, Mariana Fenoglio y Matías Arzuffi.