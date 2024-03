Federal A – F1: Unión ya tiene todo definido para el debut

Luego de varias idas y vueltas, Unión dirá presente en el próximo certamen de la tercera categoría del fútbol argentino y formará parte de la Zona 4. Su debut será el próximo sábado 23 de marzo como visitante de San Martín de Formosa.

Será el inicio de un larguísimo recorrido que lo tendrá desandando nada menos que 11644 kilómetros. Así lo refleja la estadística de la Zona que integra el albiverde, donde los sunchalenses son los cuartos de mayor distancia para cubrir y a la vez, en la tabla general, se ubican octavos entre los 38 equipos participantes.

El encuentro está previsto para las 17.00 horas y el árbitro designado será Mariano Agli, oriundo de Oberá (Misiones). Estará secundado por Sergio Pérez y Nicolás Sosa como asistentes, en tanto que Andrés Francos será el cuarto árbitro.

Los demás partidos de la Zona 4

– Viernes 22, 21.30: Sarmiento (La Banda) vs. Boca Unidos (Corrientes). Árbitro: Fernando Reckers.

– Viernes 22, 22.05: Juventud Antoniana (Salta) vs. Crucero del Norte (Misiones). Árbitro: Maximiliano Macheroni.

– Sábado 23, 20.00: Sarmiento (Resistencia) vs. Sol de América (Formosa). Árbitro: Gustavo Benites.