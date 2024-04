Federal A – F6: Unión regresó con una derrota ante Sol de América

(Por: El Comercial) – Por la Sexta Fecha de la zona 4 en el torneo Federal «A» que organiza el Consejo de fútbol del interior, Sol de América venció de local 3-1 a Unión de Sunchales y se recuperó tras tres fechas sin poder ganar.

Los goles lo marcaron José Romero de cabeza en la primera parte y Bruno Di Martino en dos oportunidades en el complemento. Descontó Gonzalo Romero para la visita.

El encuentro se disputó en el estadio situado en el Lote 34 de nuestra ciudad capital. Dirigió las acciones Mariano Agli de Oberá.

Con este resultado, el elenco del barrio San Miguel se ubica cuarto en la zona D, donde sumó su segundo triunfo y suma ahora siete unidades. Marcó hasta el momento 5 goles y recibió 6 en contra. Sus «Bombarderos» son Bruno Di Martino con tres, Juan Estrada y José Romero con un tanto cada uno.

La próxima fecha (7ma), Sol de América tendrá fecha libre. Por su parte, Unión de Sunchales será anfitrión de Crucero del Norte.

Síntesis

Sol de América (3): Eduardo Flores; Fabricio Rojas, Diego Villalba, Marcos Ojeda y Sebastián Albarracín; José Romero, Mariano Mendoza, Renzo Riquelme y Facundo Mendoza; Bruno Di Martino y Saúl Abecasis. DT: Aldo Paredes.

Unión de Sunchales (1): Marcos Abrahin; Rodrigo López Alba, Norberto Kulich, Jonathan Vallejos y Matheus Rodrigue; Joaquín Castellano, Nicolás Fratto, Facundo González, Mauro Barzola; Mateo Suárez e Ismael Blanco. DT: Mariano Ferrero.

Goles: 27’PT José Romero (SDA), 12’ST Bruno Di Martino (SDA) y 15’ST Bruno Di Martino (SDA); 44’ST Gonzalo Romero (U).

Amonestados: No hubo.

Árbitro: Mariano Agli (Oberá)

Estadio: Club Sol de América.

Otros resultados

– Crucero del Norte 1 vs. Boca Unidos de Corrientes 1.

– Sarmiento Resistencia 1 vs. Sarmiento de La Banda 1.

– Juventud Antoniana (Salta) 1 vs. Central Norte (Salta) 1.

Tabla de posiciones

– Sarmiento (La Banda): 13 puntos.

– Central Norte (Salta): 11 puntos.

– San Martín (Formosa): 9 puntos.

– Sol de América: 7 puntos.

– Sarmiento (R): 6 puntos.

– Crucero del Norte: 6 puntos.

– Juventud Antoniana: 6 puntos.

– Boca Unidos: 3 puntos.

– Unión de Sunchales: 3 puntos.