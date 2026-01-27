Festram: Municipales harán tres días de paro

(Por: Prensa Festram) – Nuevamente se desarrolló una audiencia entre los miembros paritarios de Intendentes y Presidentes Comunales y los representantes de Festram, ante el Ministerio de Trabajo y no hubo avances entre las parte ya que los Intendentes insistieron con la misma propuesta que Festram había rechazado en tres oportunidades por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial del 2025.

El Plenario de Secretarios/as de los 42 Sindicatos adheridos decretó un Paro Total de actividades de 72 horas para los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero con movilizaciones y cortes de ruta el viernes 30.

El Gobierno Provincial interfiere ilegalmente en la Negociación paritaria de los Trabajadores Municipales de esta Provincia ya que se niega a llevar la negociación a la Secretaría de Municipios y Comunas. Con esta maniobra ha conseguido un claro perjuicio en los sueldos de los trabajadores del sector que se mantienen sin aumentos desde el mes de octubre del 2025, con una diferencia de inflación acumulada que supera el 10%.

El impacto local

De esta manera, en lo que respecta a nuestra ciudad, cabe esperar nuevamente una situación similar a la vivida hace pocas semanas, toda vez que los afiliados al Seom cumplirán con sus rutinas diarias mientras que los que respondan al Soem llevarán adelante esta medida de fuerza.

En aquella ocasión, si bien el Municipio intentó transmitir un mensaje de normalidad en el día a día, lo cierto fue que varias de las dependencias estuvieron cerradas por no poder garantizar servicios, dejando en evidencia el impacto de la medida y la presencia que sostiene el sindicato, reducida tras la aparición del ente rafaelino pero aún importante para hacerse sentir.