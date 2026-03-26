Festram: Sin acuerdo, convocan a paro por 72 horas

En lo que es un capítulo más de las negociaciones que vienen encarando los representantes de Festram con los delegados de Intendencias y Comunas, en la jornada de hoy se volvió a truncar la posibilidad de un acuerdo.

Ante esta situación, desde el gremio pusieron en marcha las decisiones que previamente habían adoptado en el plenario, convocando a una medida de fuerza para los próximos miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril.

En nuestra ciudad, será una parte de los trabajadores municipales la que se pliegue a esta medida, puesto que aquellos que se encuentren bajo la órbita del Seom, cumplirán con sus tareas habituales.

El comunicado de Festram:

(Por: Prensa Festram) – El Plenario de Secretarios Generales que sesionó en la fecha evaluó los resultados de la negociación salarial que se viene desarrollando en la Mesa Paritaria. Hay coincidencia de todos los Sindicatos en que el Gobierno Provincial no asume las responsabilidades que la Ley le impone como coordinador de la Mesa Paritaria.

Asimismo, los Intendentes paritarios se manejan con una improvisación nunca vista, no se entiende como quienes asumieron el rol de representar a los Intendentes y Presidentes Comunales no asistan a las reuniones fijadas dentro de la Conciliación Obligatoria por ellos pedida.

Se resolvió acudir a la reunión fijada por el Ministerio de Trabajo Provincial para el día lunes 30 de marzo. En caso que lo Intendentes persistan con su postura de dilatar los tiempos, se llevará adelante una medida de fuerza de paro total de actividades en todo el territorio provincial para los días 8, 9 y 10 de abril.