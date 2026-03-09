Festram sin acuerdo y con dos jornadas de paro

Tal como había sido anticipado desde la semana anterior y cumpliendo con el mandato aprobado previamente, al no haberse llegado a un acuerdo, los Municipales afiliados a Festram desarrollarán dos jornadas de paro.

Hay tiempo suficiente para que se convoque a una medida que evite el cese pero por ahora, todo quedó ratificado.

La información que llega desde Festram

(Por: Prensa Festram) – En la jornada de hoy se realizó la reunión de la Mesa Paritaria Municipal, Ley 9.996. Los Intendentes mantuvieron su postura de un ofrecimiento salarial con los porcentajes establecidos por la Provincia para la paritaria central, pero desconocen los mínimos ofrecidos por la misma, perjudicando de esta manera directamente el bolsillo del trabajador municipal y su familia.

Los Intendentes ofrecen lo peor de la propuesta trasladada por el Gobierno Provincial a sus empleados, el 12,5% para el primer semestre, pero se niegan a otorgar la garantía salarial que percibirán los agentes provinciales, cuyo mínimo es de 170.000.

Los porcentajes ofrecidos son: 12,5% para el primer semestre 2026, dividido de la siguiente manera: 2,6% a enero (ya abonado); 2,6% para abril; 3,3% para mayo y 4% para junio. Además, un 3% retroactivo por la política salarial 2025, el cual estaba comprometido en la última reunión paritaria.

La propuesta es inaceptable, por el alcance sobre el salario del trabajador, ya que en algunos casos representa al mes de abril $45.900 de aumento; sumergiendo a los trabajadores municipales y comunales dentro de los índices de pobreza. No podemos permitir que el ajuste y la recesión sólo la pague el sector del trabajo, por lo tanto, se confirma el paro de 48 hs para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo.