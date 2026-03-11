Festram, el paro y su impacto local

Tal como indicáramos, en la jornada de mañana jueves la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) convoca a un nuevo paro, frente al no avance en la Paritaria Municipal. El mandato ya había sido aprobado y frente a la falta de acuerdo, se activó la medida que tendrá un impacto particular en la ciudad, toda vez que coexisten afiliados al sindicato y a su par de Rafaela, el Seom, quienes en este caso concurrirán con normalidad a sus puestos de trabajo.

No obstante, habrá servicios que se verán resentidos en cuanto a su atención al público, reiterándose algo que ya sucedió semanas atrás frente a una situación similar.

De acuerdo con la información difundida, durante la jornada no brindarán atención las áreas de Juzgado de Faltas, Obras Privadas, Fiscalización y la Oficina de Empleo, dependencias que permanecerán cerradas mientras dure la medida de fuerza.

La interrupción se circunscribe principalmente a estos sectores administrativos, por lo que los vecinos que necesiten realizar trámites o gestiones en dichas oficinas deberán reprogramarlos para otra fecha.

En contraste, el servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad, por lo que no se prevén modificaciones en el cronograma habitual de retiro domiciliario de residuos en la ciudad.