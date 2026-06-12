SanCor: El Juez estableció el precio de venta de cada planta y la marca

(Por: Rafaela Noticias) – En un fallo trascendental para el sector lácteo y la economía regional, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, bajo la firma del Juez Marcelo Germán Gelcich, dictó la sentencia que pone en marcha la etapa final de liquidación de los activos de SanCor Cooperativas Unidas Ltda.

Con fecha 11 de junio de 2026, la resolución aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para la enajenación de seis plantas industriales y el valioso portafolio de marcas de la firma, fijando una base total de USD 52.100.000 para la oferta de conjunto.

La sentencia se inscribe en un contexto crítico tras la declaración de quiebra del pasado 22 de abril, donde la prioridad judicial ha sido “avanzar con la enajenación de tales unidades y demás activos, en resguardo del valor de la empresa en marcha y de las fuentes de trabajo”.

Los activos en juego y una base millonaria

El proceso licitatorio, coordinado por la Sindicatura (C.P.N. Ignacio M. Pacheco Huber) y la Coadministración (C.P.N. Lucila I. Prono), estructura la venta en siete lotes independientes, aunque se valorará favorablemente la posibilidad de ofrecer una solución integral que abarque la totalidad de los activos.

El desglose de los valores base definidos por el Tribunal revela la magnitud de la operación. Las unidades productivas suman un valor base de USD 27.400.000, mientras que el Lote 7, integrado por la marca principal SANCOR y submarcas de peso como Mendicrim, Quesabores, Tolem y San Regim, ha sido tasado en USD 24.700.000.

Entre las plantas, la de Devoto (Córdoba) lidera la valoración con USD 7.000.000, seguida por Gálvez (USD 5.500.000) y las unidades de La Carlota y Balnearia, ambas con una base de USD 5.000.000.

El impacto del incendio en la planta de Sunchales

Un hecho que marcó la agenda previa al fallo fue el siniestro de incendio ocurrido el pasado 7 de junio en la Unidad Operativa Industrial Sunchales. El fuego afectó directamente el sector de elaboración y fraccionado de leches UAT, identificado como el “núcleo operativo de mayor valor residual de dicha unidad”.

Ante esta contingencia, el Tribunal aceptó la propuesta de la sindicatura de aplicar una reducción del veinte por ciento (20%) sobre el valor de realización de la planta de Sunchales, ajustando su base de USD 3.000.000 a USD 2.400.000. Esta medida se considera provisional “sin perjuicio de las pericias técnicas en curso destinadas a determinar las causas del siniestro y el alcance definitivo de los daños”.

Reglas de juego: dólares, empleo y continuidad operativa

El pliego aprobado establece condiciones estrictas para los futuros oferentes. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado y el precio deberá ser abonado íntegramente en dólares estadounidenses dentro de los 20 días de la adjudicación. Un punto clave para los inversores es que el adjudicatario “no será considerado sucesor de la fallida ni asumirá las obligaciones laborales, previsionales y de la seguridad social de causa anterior a la fecha de toma de posesión”.

Sin embargo, el factor humano es determinante en la balanza judicial. La sentencia aclara que la mayor oferta económica no garantiza el éxito, ya que “el juez ponderará especialmente el aseguramiento de la continuidad de la explotación empresaria… y la magnitud de la planta de personal que se mantiene en actividad”. Este enfoque busca evitar el desguace de las unidades y proteger los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la cooperativa en Santa Fe y Córdoba.

El cronograma del procedimiento es acelerado: una vez publicados los edictos, los interesados tendrán solo 10 días corridos para la presentación y apertura de ofertas. Para participar, se debe adquirir el pliego por un valor de USD 10.000 y acreditar solvencia técnica y económica, además de suscribir un estricto acuerdo de confidencialidad para acceder al «Data Room» con información sensible de la empresa.

Con esta resolución, la Justicia de Rafaela busca cerrar uno de los capítulos más complejos de la historia industrial santafesina, apostando a que nuevos capitales logren reactivar el gigante lácteo bajo un modelo de “unidad económica, comercial y marcaria” que evite la dispersión de su valor históricos la notificación judicial.