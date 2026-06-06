Educación

Efectuaron una nueva entrega del FAE

Por Redacción SH
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En Casa de la Cultura, el municipio llevó a cabo en el transcurso de la semana, la entrega de aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) a instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad, por un monto total de $26.545.861.

Los fondos serán destinados a la realización de mejoras en infraestructura edilicia y a la adquisición de mobiliario, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos.

La entrega se realizó con la participación de autoridades municipales y representantes de las instituciones beneficiadas, quienes recibieron los aportes que permitirán concretar distintas obras y adquisiciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de cada establecimiento.

A continuación, adjuntamos los detalles con la distribución de los fondos otorgados a cada institución:

E.E.S.O. N° 709  Equipo de sonido   $    329.999,00  
Esc. Manuel N. Savio Nº 6169Impermeabilizar paredes/pintura patio int.   $ 1.734.012,62  
Esc. El Fortín N° 1192  Mano de obra pintura exterior $ 1.790.802,17  
Esc. Gral San Martín N° 901  1era cuota: playón frente   $ 3.024.108,40  
Taller Manual Adelkis Bruno Nº 12  Instalación eléctrica   $ 1.664.168,72  
Esc. Benjamín Matienzo Nº 2791era cuota. reparación de techos $ 1.008.680,00  
Esc. Alas Para la Vida Nº 20541era cuota: construcción de piso SUM $ 5.560.727,33  
Esc. Pioneros de Rochdale N° 1212  1era cuota: arreglo de veredas   $ 1.171.000,00  
Esc. Comunidad Organizada Nº 12131era cuota: arreglo de veredas $ 1.110.000,00  
Col. Carlos Steigleder Nº 4451era cuota: recambio de 5 puertas   $ 1.367.118,00  
EEMMPA  Split $ 991.575,79  
Esc. Juan B.V. Mitri N° 6388  1era cuota arreglo tapial   $ 1.798.333.33  
Jardín de Infantes Nº 118  1era cuota arreglo baños $ 1.203.750,00  
Esc. Florentino Ameghino Nº 379Split $ 1.485.698,00  
Jardín Maternal Berta Giacosa  Proyector uso pedagógico $    319.599.00

Además, también se informó acerca de los fondos aportados a instituciones privadas:

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