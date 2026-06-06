Efectuaron una nueva entrega del FAE

En Casa de la Cultura, el municipio llevó a cabo en el transcurso de la semana, la entrega de aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) a instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad, por un monto total de $26.545.861.
Los fondos serán destinados a la realización de mejoras en infraestructura edilicia y a la adquisición de mobiliario, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos.
La entrega se realizó con la participación de autoridades municipales y representantes de las instituciones beneficiadas, quienes recibieron los aportes que permitirán concretar distintas obras y adquisiciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de cada establecimiento.
A continuación, adjuntamos los detalles con la distribución de los fondos otorgados a cada institución:
|E.E.S.O. N° 709
|Equipo de sonido
|$ 329.999,00
|Esc. Manuel N. Savio Nº 6169
|Impermeabilizar paredes/pintura patio int.
|$ 1.734.012,62
|Esc. El Fortín N° 1192
|Mano de obra pintura exterior
|$ 1.790.802,17
|Esc. Gral San Martín N° 901
|1era cuota: playón frente
|$ 3.024.108,40
|Taller Manual Adelkis Bruno Nº 12
|Instalación eléctrica
|$ 1.664.168,72
|Esc. Benjamín Matienzo Nº 279
|1era cuota. reparación de techos
|$ 1.008.680,00
|Esc. Alas Para la Vida Nº 2054
|1era cuota: construcción de piso SUM
|$ 5.560.727,33
|Esc. Pioneros de Rochdale N° 1212
|1era cuota: arreglo de veredas
|$ 1.171.000,00
|Esc. Comunidad Organizada Nº 1213
|1era cuota: arreglo de veredas
|$ 1.110.000,00
|Col. Carlos Steigleder Nº 445
|1era cuota: recambio de 5 puertas
|$ 1.367.118,00
|EEMMPA
|Split
|$ 991.575,79
|Esc. Juan B.V. Mitri N° 6388
|1era cuota arreglo tapial
|$ 1.798.333.33
|Jardín de Infantes Nº 118
|1era cuota arreglo baños
|$ 1.203.750,00
|Esc. Florentino Ameghino Nº 379
|Split
|$ 1.485.698,00
|Jardín Maternal Berta Giacosa
|Proyector uso pedagógico
|$ 319.599.00
Además, también se informó acerca de los fondos aportados a instituciones privadas: