Efectuaron una nueva entrega del FAE

En Casa de la Cultura, el municipio llevó a cabo en el transcurso de la semana, la entrega de aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) a instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad, por un monto total de $26.545.861.

Los fondos serán destinados a la realización de mejoras en infraestructura edilicia y a la adquisición de mobiliario, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos.

La entrega se realizó con la participación de autoridades municipales y representantes de las instituciones beneficiadas, quienes recibieron los aportes que permitirán concretar distintas obras y adquisiciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de cada establecimiento.

A continuación, adjuntamos los detalles con la distribución de los fondos otorgados a cada institución:

E.E.S.O. N° 709 Equipo de sonido $ 329.999,00 Esc. Manuel N. Savio Nº 6169 Impermeabilizar paredes/pintura patio int. $ 1.734.012,62 Esc. El Fortín N° 1192 Mano de obra pintura exterior $ 1.790.802,17 Esc. Gral San Martín N° 901 1era cuota: playón frente $ 3.024.108,40 Taller Manual Adelkis Bruno Nº 12 Instalación eléctrica $ 1.664.168,72 Esc. Benjamín Matienzo Nº 279 1era cuota. reparación de techos $ 1.008.680,00 Esc. Alas Para la Vida Nº 2054 1era cuota: construcción de piso SUM $ 5.560.727,33 Esc. Pioneros de Rochdale N° 1212 1era cuota: arreglo de veredas $ 1.171.000,00 Esc. Comunidad Organizada Nº 1213 1era cuota: arreglo de veredas $ 1.110.000,00 Col. Carlos Steigleder Nº 445 1era cuota: recambio de 5 puertas $ 1.367.118,00 EEMMPA Split $ 991.575,79 Esc. Juan B.V. Mitri N° 6388 1era cuota arreglo tapial $ 1.798.333.33 Jardín de Infantes Nº 118 1era cuota arreglo baños $ 1.203.750,00 Esc. Florentino Ameghino Nº 379 Split $ 1.485.698,00 Jardín Maternal Berta Giacosa Proyector uso pedagógico $ 319.599.00

Además, también se informó acerca de los fondos aportados a instituciones privadas: