Con «Manos al barrio» la Municipalidad recorrerá la ciudad con servicios

Mediante una publicación en sus redes sociales, el Municipio presentó «Manos al barrio», una iniciativa que busca recuperar la presencia del Gobierno local y sus servicios en distintos sectores de la ciudad. La propuesta no difiere de otras que de manera similar se ejecutaron en el pasado y demostraron tener buena respuesta de parte de los frentistas.

Tal como se anticipa, «a través de este programa, se acercarán los servicios de la Municipalidad a todos los barrios de la ciudad. Durante cada jornada, contarán a los vecinos qué se hará y se ayudará a realizar trámites, responder consultas y resolver gestiones».

Este viernes, todo comenzará con la recorrida del sector de Villa Amanda, en el barrio Villa del Parque. Además se dispondrá de un Punto de información en Carlos Gabasio y Vicente Cipollati.