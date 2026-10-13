Historia en 140 – 10: Todo es para el Fieul

Pensar que cada noche nos acostamos agotados de tanto trabajar. Claro, hay que abrir surcos, plantar y al mismo tiempo, construir aunque sea un techo. Ya llegará tiempo para ampliar, mejorar e ir cambiando los palos y maderas de hoy por algunos ladrillos de barro.
Las urgencias parecieran acumularse y por más que todavía estemos transitando la primavera, el calor y el frío del año próximo llegarán antes de lo pensado si no apuramos el paso y redoblamos el esfuerzo.
Todo es para el Fieul, ese que aún no nació pero que sabemos viene en camino. Él podrá disfrutar de lo poco que logremos generar acá, apenas afuera del Fuerte, a pocos metros de la protección que ofrecen sus cuatro cañones ante los ocasionales embates de los aborígenes que aún están a las vueltas.
Por eso no hay que aflojar.
Fieul
En idioma piamontés, Fieul es utilizado para referirse a hijo o muchacho / niño. Entendiendo que el sacrificio de atravesar una tierra desconocida y despoblada era grande, era lógico que el principal objetivo fuera superar todo para poder beneficiar a quienes quedarían radicados en estos lugares.
Historia en 140: Es un proyecto que busca homenajear a quienes poblaron estas tierras. Redactado en primera persona, cada texto cuenta con 140 palabras, coincidiendo con los años que cumple Sunchales.