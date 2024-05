Hospital: Lisandro Enrico recorrió el avance de obras

La Directora del hospital «Almícar Gorosito», Gabriela Astesana, consideró que la nueva visita del Ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, es garantía de que la obra no solamente continuará sino que también se concluirá en tiempo y forma.

En esta etapa, se está trabajando en tareas que a la vista no se aprecian pero que resultan fundamentales para poder luego avanzar de manera «más visible». No obstante, resaltó que el hecho de que no se aprecien avances importantes, no se trata de demora ni de suspensión sino que son tareas específicas.

También Astesana indicó que «le trasladamos al ministro los resultados de una reunión que tuvimos en Santa Fe en la cual buscamos que lo que nos quede de hospital sea lo que necesitamos. Muchas veces, los arquitectos tienen su mirada pero luego, en la práctica es diferente. No hemos tocado tanto la estructura nueva pero sí impulsamos modificaciones en la parte más vieja, que se refuncionalizará y que pretendemos esté acorde a nuestras necesidades».

En este sentido, mencionó que la Posta del 107 cambiará de lugar para ocupar el sector donde está actualmente el quirófano puesto que el futuro hospital ya tiene asignado un espacio para intervenciones quirúrgicas por lo que sería innecesario tener dos y sí poder sostener los sectores actuales de depósitos que son fundamentales para el orden y la comodidad diaria.