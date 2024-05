Rugby: Guaycurúes y un gran triunfo ante Patriotas de Ceres

El plantel superior de Guaycurúes Rugby Sunchales disputó la Cuarta y Última Fecha del Torneo Dos Orillas de Desarrollo, organizado por la Unión Santafesina de Rugby y la Unión Entrerriana de Rugby.

En esta ocasión, el pasado fin de semana recibieron a Patriotas de Ceres, con un buen triunfo de 34 a 10 para Guaycurúes. De esta manera concluyeron punteros e invictos con tres triunfos y un empate.

En el primer tiempo, las cosas no salían y el planteo táctico propuesto por el DT Luciano Ramallo no podía ser consolidado por el equipo Guaycu, se fue abajo por 10 a 5 en el marcador con try marcado por Matías Arce.

Luego del entretiempo, previo a una charla con el entrenador y algunos movimientos en el plantel, el equipo tomó la posta e hizo valer su poderío físico y sistema de juego, terminando con este abultado resultado a favor con tries de Mauricio Solaro, Santiago Quiroga, Martín Varela, Luciano Rodríguez en dos oportunidades y dos conversiones de Leandro Martínez.

De esta manera los Guaycurúes accedieron a las Semifinales de la Copa de Oro, en donde enfrentarán al primero del grupo A (equipo de Entre Ríos), estando programado el partido para el venidero domingo 16 de junio.

Esto es un orgullo para el club y para cada uno de estos jugadores y cuerpo técnico, que hacen este deporte, principalmente por el amor que sienten por esa camiseta verde y negra que va a seguir haciendo historia.