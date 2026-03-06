Guaycurúes con actividad oficial

En la puesta en marcha de la Temporada 2026, las diferentes divisionales de los Guaycurúes Rugby Sunchales tendrán diversa actividad este fin de semana:

M14

Los chicos de la M14, en conjunto con sus pares de San Vicente y San Jorge, visitarán a Rafaela, junto a San Francisco, en lo que será un nuevo amistoso de pretemporada para los Pre Juveniles.

M16

Esta divisional, también en unidad con San Vicente y San Jorge reciben a Marcos Juárez de Córdoba.

Amistoso de Primera

Por su parte, el plantel superior recibirá a Los Toros de Brinkmann este domingo desde las 16.30, en las instalaciones de barrio Cooperativo.

Será un amistoso más en busca de la puesta a punto de cara al arranque del torneo Desarrollo, el cual iniciará el venidero 28 de marzo.

La entrada será libre y gratuita, disponiéndose de servicio de cantina.