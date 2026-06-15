Básquet U21: Libertad logró el Subcampeonato Provincial

(Por: Prensa Libertad) – En Rosario, se llevó a cabo el Top 3 y las «Tigresas» fueron principales animadoras de la instancia que se disputó a lo largo del fin de semana.

El primero de los partidos fue victoria con amplitud para las sunchalenses, al ganarlo por: Libertad 72 vs. Alumni (GB) 41.

Después, Náutico Avellaneda se impuso claramente en el segundo encuentro. Por ende, todo quedó para un mano a mano entre las locales y Libertad.

Las rosarinas mostraron todo su poderío tras un primer parcial muy parejo y se llevaron el triunfo 69 a 52 para coronarse como campeonas.

Las aurinegras, con un promedio de 16 años, celebraron el subcampeonato santafesino. Fue un gran torneo para las conducidas por Nicolás Schierano, quienes dejaron en alto nuestros colores durante toda la competencia.