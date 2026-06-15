Atletismo: Paloma Audicio, subcampeona Mundial en Marcha de 1500 metros

La atleta en el estadio de Sofía, Bulgaria (Foto: Facebook).

La atleta sunchalense Paloma Audicio escribió una de las páginas más importantes del deporte adaptado de nuestra región al consagrarse subcampeona mundial en los 1500 metros marcha durante el Bauhaus Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026.

El evento de carácter ecuménico, se desarrolla en la ciudad de Sofía, Capital de Bulgaria, desde el jueves y se extenderá hasta el viernes entrante. Representando a la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (Fadasd) y vistiendo los colores de nuestro país, Paloma logró una actuación sobresaliente para quedarse con la medalla de plata, subiendo al segundo escalón del podio entre las mejores marchistas del mundo.

El clasificatorio quedó conformado por:

Serena Bennett (Gran Bretaña).

Paloma Audicio (Argentina).

Maria Martyniak (Polonia) y Magdaléna Němcová (República Checa), quienes compartieron el tercer puesto.

La atleta argentina, identificada con el dorsal 103, protagonizó una carrera memorable, demostrando esfuerzo, compromiso y una enorme pasión por el deporte. Su medalla simboliza el valor de la inclusión, la perseverancia y el poder transformador del deporte.

Además, para la sunchalense, el Mundial todavía continúa puesto que Paloma volverá a competir en los próximos días en las pruebas de velocidad, llevando nuevamente la bandera argentina a la máxima cita internacional para atletas con síndrome de Down.