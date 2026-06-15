Día del Libro: El recuerdo de Jacinto Zaragozí

En este Día del Libro, acercamos la historia de Jacinto Zaragozí, alguien de quien muy poco se sabe.
Sin demasiados datos que puedan rastrearse y casi sin menciones en nuestra ciudad, se conoce que pudo editar varios libros a partir de su propia voluntad, utilizando editoriales de Rafaela y Santa Fe. Del año 1926 es «Escenas Blancas», mientras que en 1961 hizo lo propio con «Los Bizcaitarras».
El primero, tal como se aprecia en algunas reproducciones de ciertas partes que pueden encontrarse en Internet, muestra un contenido ecléctico que va desde poesías a glosas para actos escolares e incluso algunas breves obras de teatro.
El segundo ostenta un contenido de gran carga política: «Bizkaitarra» es una palabra vasca que se refiere a alguien o algo relacionado con Vizcaya. En el contexto del nacionalismo vasco, puede referirse a un partidario de la independencia o autonomía de Vizcaya.
Este último muestra una dedicatoria de puño y letra, dirigida al «Director de la escuela de Artes y Oficios de Santiago de Compostela», dejando en evidencia su índole nacionalista profundamente arraigado.
En otro tramo, también de mano, relata: «El autor de este libro es pobre. Ha contraído deudas para poder publicar este libro. Ruego acuse de recibo y, si es posible, canje con libros, revistas, etc. de ahí».