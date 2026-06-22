Centro de Estudios de la Lengua, 5O años de presencia cultural: Día del libro y del escritor

El Centro Estudios de la Lengua, nacido en el año 1976 en el seno de la Municipalidad de Sunchales, durante la Intendencia de Carlos Reyes Cuevas, cumple sus 50 años de trayectoria de vida cultural en Sunchales, apoyando e incrementando el amor por las letras.

Su historia se remonta cuando la artista plástica Badur Macario, sunchalense radicada en Córdoba, trajo a dos integrantes del Centro de Estudios de la Lengua de esa ciudad, dependiente del Instituto Iberoamericano de Cultura con sede en Madrid.

En septiembre de 1976 quedó conformada la Filial de Sunchales, con las siguientes profesionales de literatura: Esilde de Montalbetti, Alicia de Ferrero, Dolyer de Richiger y la artista plástica Pilar Monserrat.

Por diversos motivos (mudanza o enfermedad) las tres primeras profesoras dejaron de integrar la C. Directiva. Fueron invitadas otras docentes de nivel primario y el grupo quedó conformado por: Chela R. de Lamberti, Pilar Monserrat, Gricelda Mairani. Más adelante se sumaron Griselda B. de Bocco, Mirta P. de Córdoba, Mónica Ravazzani, Marcela Gauchat, Eulalia P. de Hoermann.

Con el correr de los años se fueron sumando otras docentes. Hoy esta conformado por Chela de Lamberti, Griselda Bonafede, Clelia Durbano, Zunilda de Pessina, Norma Costamagna, Nora Marcolini, Raquel Farías, María D. Marengo y Milena Gilli

Desde esos tiempos, el Centro no cesó en desarrollar actividades inherentes al desarrollo de la lengua escrita. El pasado 18 de junio para conmemorar el día del escritor y el día del libro –13 de junio y 15 de junio respectivamente– se llevó a cabo el tradicional acto de reconocimiento a los asiduos lectores de bibliotecas escolares, públicas y vecinales con la presencia de autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo. Recayó el mérito en:

Por las bibliotecas públicas populares: Ana Pusetto, Gabriela Tosello, Graciela Baudino, Dora Quinteros.

Ana Pusetto, Gabriela Tosello, Graciela Baudino, Dora Quinteros. Por las bibliotecas escolares de nivel secundario y primario: Juana Ringlestein, Guillermina Audicio, Catalina Unrein, María Luz Gorostiaga, Pilar Staiger, Julieta Gerchen, Mateo Marengo, Amelí Suárez, Luciana Basualdo, Mateo López Acevedo, Julia D. Bachot. Luana Rambaudi Prosperi, María Josefina Bergese, Brenda Elsener, Paula Torresi, Brenda Duarte, Laureano Gorosito, Lena Lucía Ternavacio, Julia Calamari.

Durante el acto se invitó al escritor sunchalense Gerardo Arce para que narre la experiencia desde su inicio como escritor novel hasta la impresión del primer libro, “Las pesadillas de Euclides”.

Foto: Ariel Balderrama. Foto: Ariel Balderrama

Finalmente, el tango se hizo presente en el escenario y una pareja de baile, procedente del Liceo Municipal coronó la tarde con cortes y quebradas mostrándose como un verdadero vehículo de expresión de la identidad nacional.

El Centro Estudios de la Lengua sigue en el camino trazado hace medio siglo, incorporando gente nueva y apostando al estímulo de la lectura y la escritura en niños y jóvenes.

Agradece a las bibliotecas que aportan los nombres de los reconocidos, a la Municipalidad de Sunchales y a todos los que se acercaron a acompañar a sus hijos a recibir el certificado.

Griselda Bonafede