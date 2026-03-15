Rugby: Los Guaycurúes van tomando ritmo

En el transcurso de la semana anterior, los Guaycurúes Rugby Sunchales concretaron el segundo amistoso de pretemporada. En esta ocasión, el club recibió la visita de Los Toros Rugby, generándose un partido con mucho roce.

El resultado final fue victoria de los sunchalenses por 69 a 29. De esta forma, el Plantel Superior sigue de pretemporada a la espera del arranque del Torneo de Desarrollo.

Síntesis

Try: Gian Quiroga, Mateo Camussi, Martín Videla x3, Leandro Martínez x3, Juan Cano, Jonatan

Pineda y Francisco Sola.

Pineda y Francisco Sola. Conversión: Leandro Martínez x6 y Mateo Camussi.

Los Juveniles también se preparan

Por su parte, los Pre juveniles y Juveniles también tienen sus actividades amistosas, de cara al Torneo que se pondrá en marcha el venidero 28 del corriente mes.

M14

Participaron de un amistoso en Crar junto a San Francisco. Una jornada donde predominó la camaradería y el buen juego. Los guaycus completaron equipo con jugadores de San Vicente.

M16

La Unidad conformada por Guaycurúes – San Jorge y San Vicente enfrentaron a Municipal de Marcos Juárez, haciendo de local en Brown. Fue victoria local 19 a 15.

M17

La Unidad San Jorge – San Vicente – Guaycurúes ganó 41 a 21 a Municipal.