Imputaron a sujeto que ingresó a robar a un domicilio el pasado miércoles

(Por: Rafaela Noticias) – El fiscal Guillermo Loyola imputó formalmente a L. R., un hombre nativo de Rosario, de 33 años y afincado en Sunchales, por un hecho de robo y amenazas que se registró en la mañana del miércoles 30 de octubre en una vivienda de calle Joaquín V. González, en la ciudad de Sunchales.

Según describió Loyola ante el juez de la causa, Dr. Javier Bottero, el imputado ingresó a la vivienda forzando aberturas y se llevó un disco externo, un pen drive, un televisor de 40 pulgadas, auriculares inalámbricos, dos celulares, frazada, varios anillos y cadenas, entre otros objetos.

Al momento de ser aprehendido por la policía, en la esquina de Avellaneda y Perón, el sospechoso lanzó duras advertencias: «les voy a prender fuego los móviles a ustedes y la casa a la que me denunció», les dijo a los policías.

Asistido por el defensor Aníbal Caula, del Servicio Público de la Defensa Penal -siguió la audiencia por zoom desde San Cristóbal-, Rodríguez no declaró.

La que sí habló fue la mujer que resultó víctima del robo. «Siento una gran impotencia. Se llevó muchas cosas, al principio sólo me di cuenta de las cosas más grandes, pero estoy viendo que me falta mucho más. La impotencia es porque uno se va a trabajar y cuando vuelvo me encuentro con todo eso, no estaban mis hijos pero podrían haber estado en la casa, fue en plena mañana. Y encima este muchacho amenaza, no es la primera vez que comete delitos», dijo la mujer.

Además, reveló que entre los elementos faltantes se encuentra un «disco rígido de computadora donde tengo materiales de trabajo de años, fotos y videos de mis hijos cuando eran chicos, recuerdos familiares que no tienen valor para nadie más que para mi, que no están cubiertos por ningún seguro y a que este hombre no le sirven para nada, quiero recuperar eso. Tenemos una gran impotencia porque no estamos tranquilos nunca», aseguró la mujer.

Este lunes, en otra audiencia, el juez Bottero deberá resolver sobre la situación procesal del individuo imputado.