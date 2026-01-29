Investigan un presunto engaño a un remisero durante un viaje de Rafaela a Sunchales

(Por: Rafaela Noticias) – Según pudo saberse, un remisero fue comisionado para retirar a dos jóvenes que solicitaron ser trasladadas desde Rafaela hasta la ciudad de Sunchales. Durante el trayecto, las pasajeras indicaron que ellas mismas guiarían el recorrido hasta el supuesto destino final.

Al arribar a la ciudad, el vehículo se detuvo frente a un domicilio, donde las jóvenes descendieron con el argumento de ingresar a buscar el dinero para abonar el viaje. Sin embargo, no regresaron al remis, lo que generó sospechas y preocupación en el conductor.

Tras varios minutos de espera y ante la falta de respuestas, el trabajador intentó comunicarse para resolver la situación. Posteriormente, recibió una transferencia parcial cercana a los 40 mil pesos, cuando el costo total del viaje rondaría los 50 mil, quedando una diferencia pendiente de pago.

Ante la imposibilidad de llegar a una solución, el remisero decidió dejar asentado lo ocurrido ante las autoridades correspondientes, mientras se analizan los pasos a seguir para esclarecer el hecho.