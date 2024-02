Liga Federal – F1: Libertad arrancó con derrota en Morteros

(Por: Prensa Libertad) – Luego de un primer cuarto que estuvo interrumpido por más de 30 minutos por problemas en uno de los relojes de 24 segundos, fue el equipo local quien con un triple de Costamagna tomó la primera distancia en el marcador (20 – 8).

Hasta ese entonces, los Tigres estaban erráticos desde el perímetro pero un par de bombas de Mines y una de Alasia le permitieron mantener la distancia en un dígito ante la aparición de Mecias Ayala en 9 de Julio. (30 – 21)

En el tercer cuarto, Libertad contó con un iluminado Máximo Blangini (autor de 14 unidades) que le permitió ponerse a tiro. De hecho tuvo un par de pelotas para pasar al frente, pero no lo logró.

En contrapartida, 9 de Julio encontró en Beletti primero y luego en un determinante Miguel a sus piezas claves para quedarse con la victoria en ese último cuarto.

La próxima fecha Libertad quedará libre, por lo que volverá a ver acción el viernes 8 de marzo, en lo que será su estreno como local ante El Ceibo de San Francisco.

Conferencia Centro/Oeste A

– 9 de Julio (M) 64 vs. Libertad 54.

– Argentino (MJ) 63 vs. Almafuerte 70.

– El Ceibo 87 vs. Central Argentino 93.