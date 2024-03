LRF Apertura – F1: Libertad arrancó ganando en Ramona

Por la Primera Fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, Libertad se impuso por 2 a 0 en condición de visitante sobre el Deportivo Ramona.

Los goles del equipo de Gustavo Giorgi los anotaron Marcos Quiroga y Enzo Fernández en momentos claves del partido, llegando el primero sobre el cierre del primer tiempo (a los ´42) y el segundo apenas iniciado el complemento (´50). En tanto, en Reserva también fue triunfo aurinegro, por 1 a 0.

Resultados Primera Fecha «Zona B»

– Atl. Juventud 2 vs. 9 de Julio 0.

– Unión 0 vs. Dep. Aldao 0.

– Sp. Norte 3 vs. Dep. Tacural 1.

– Peñarol 1 vs. Quilmes 0.

– Dep. Ramona 0 vs. Libertad 2.

Semifinal de Copa Departamento

El próximo fin de semana se disputará la Semifinal de la Copa Castellanos en el «Dr. Plácido Tita». El Cañonero buscará vencer a Atlético de María Juana y acceder a la gran Final.