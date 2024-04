LRF: El Cicles arranca con el Fútbol Femenino Infantil

La puesta en marcha del certamen oficial liguista para las más pequeñas fue uno de los puntos destacados de la reunión de la LRF. Además, se resolvió que la Copa Departamento tenga su Final el miércoles próximo en cancha de Unión.

1- Puesto a consideración el boletín 2.986, es aprobado por unanimidad. Se da lectura a un informe de árbitros en donde se menciona al accionar de un técnico de primera (Belgrano San Antonio), que tuvo un comportamiento desafortunado y que no condice con lo que se busca en bajar la violencia en las canchas.

2- Lectura correspondencia: Nota de Dep. Susana solicitando cambio en la reglamentación para las finales de Reserva. Puesto a consideración y tras un debate, no se da lugar por ya estar en marcha el torneo y casi finalizado. Invitación de la Municipalidad de Rafaela para los actos del 1º de mayo.

3- Informe de tesorería.

4- Se establece como plazo para el pago de pases adeudados, hasta el martes 07/05.

5- Se informa que el próximo domingo comenzará a jugarse el torneo de fútbol femenino con las categorías Sub10 y Sub14. La primera fecha se jugará en Libertad de Sunchales.

– Sub 10 a las 10 Hs. Cicles Club vs Peñarol.

– Sub 10 a las 11 Hs. 9 de Julio vs Atl. Rafaela.

– Sub 14 a las 12 Hs Atl. Rafaela vs Peñarol.

– Sub 14 a las 13,15 Hs. Ben Hur vs Cicles Club.

– Sub 14 a las 14,30 Hs. Libertad Sunc vs 9 de Julio.

Este miércoles a las 19 horas habrá una reunión con los delegados del femenino para organizar la 1ª fecha.

6- La Comisión de Reglamento eleva un dictamen sobre el tema de bajar los adicionales dentro del campo de juego. Al respecto, con el aval de la policía y el consentimiento de los árbitros, atendiendo la situación de falta de adicionales policiales, aconsejan que en los partidos de Divisiones Superiores se puedan jugar con dos policías adentro de la cancha. Será a modo de prueba desde el próximo fin de semana y por 60 días. Se solicita a los dirigentes de los clubes que bajen mensajes a sus jugadores y técnicos sobre el comportamiento, teniendo en cuenta que, la que se toma, es una medida muy importante. Se aprueba por unanimidad.

7- La Comisión de canchas eleva un dictamen aprobando la cancha de Juv. Unida de Bauer y Sigel para que el club La Trucha pueda ser local en la misma en los encuentros de Divisiones Inferiores y Superiores.

8- Se informa que el cuerpo técnico de las selecciones juveniles masculinas en este 2024, estará conformado por Juan Senn como director técnico y Diego Dunky como ayudante de campo. En breve se comenzará a trabajar para el primer torneo que será en Ceres en el mes de junio (Sub12).

9- Programación fecha domingo 28/04

Jueves 25

– 9 de Julio vs Dep. Libertad (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera – cancha de Quilmes)

Viernes 26

– Ferro vs Ben Hur (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera)

– Atl. María Juana vs. Unión (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

– Florida vs Peñarol (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

– Bochófilo Bochazo vs Sp. Libertad EC (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

– Arg. Humberto vs Moreno Lehmann (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Domingo

– Atl. Rafaela vs. Brown (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera)

– Atl. Esmeralda vs Arg. Vila (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

– Sp. Norte vs. Atl. Juventud (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

– Dep. Tacural vs Dep. Ramona (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

– Dep. Aldao vs. Quilmes (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

– Indep. San Cristóbal vs Tiro Federal (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

– San Martín vs. Sp. Santa Clara (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

– Belgrano San Antonio vs Sp. Roca (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

– Dep. Susana vs. Dep. Bella Italia (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

– Sp. Aureliense vs. Juv. Unida VSJ (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

– La Trucha vs La Hidráulica (10 hs Reserva y 11.30 hs. Primera – cancha Juv. Unida Bauer y Sigel).

– Def. Frontera vs Zenón Pereyra FBC (10 hs Reserva y 11.30 hs. Primera).

Se aclara que las finales de Primera B se jugarán el miércoles 01/05. La final de la Norte se jugará en cancha de Dep. Bella Italia y la final de la Sur en cancha de Talleres de María Juana.

Si llegara haber un desempate se jugará el miércoles 01/05 y las finales en fecha a confirmar.

10- Quedó determinado que la final de Copa de Oro de la Copa Departamento Castellanos entre Dep. Libertad vs Ferro, se jugará el próximo miércoles 01/05 en cancha de Unión de Sunchales. En los próximos días se brindará información sobre ubicación de parcialidades.

La venta de entradas será entre lunes 29 y martes 30/04. Los valores serán: Anticipada $ 2500 y en cancha $ 3000. Las entradas de Ferro se comprarán en la Liga y las de Libertad en la secretaría del club Libertad.

Los partidos pendientes de Copa de Plata se jugarán en día a confirmar:

Cuartos de Final

– Ben Hur vs. Dep. Josefina

– Moreno vs. Atl. Juventud

Semifinal:

– Atl. Rafaela vs. Quilmes (local Atl. Rafaela).

11- Se informa que el pasado miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de los torneos en Bella Italia. Se agradece a todos los que asistieron al evento.

12- Se realiza el sorteo del fixture del torneo Apertura de Primera B.

13- Próxima reunión: lunes 29/05 (presencial).