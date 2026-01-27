LRF: El Senior llega a Libertad

El Deportivo Libertad informó que en la presente temporada de la Liga Rafaelina de Fútbol tendrá una nueva representación a través de su plantel Senior.

De esta forma, con la participación de ex jugadores que regresan al club de calle Dentesano, se transformará en el primer club sunchalense en sumarse a la competencia que organiza la Liga.

De acuerdo a lo informado, Alexis Astesana fue el impulsor. Actualmente, es miembro de la Comisión Directiva y encabezó el proyecto para luego convocar a muchos de los muchachos que se fueron sumando, siendo ya 44 los integrantes de la Lista de Buena Fe.

También se definió que el Técnico será Rubén Bucci. El santafesino fue arquero del «Cañonero» en la década del ’80 y tras ello, se radicó en nuestra ciudad, trabajando en Inferiores y en la Primera División liguista. Inclusive fue ayudante de campo de Kudelka en la gesta de 2007, cuando Libertad obtuvo el ascenso del Federal «B» al Federal «A», en Mendoza.

Finalmente, anticiparon que los entrenamientos comenzarán el venidero 10 de febrero.