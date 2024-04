LRF – F2: Unión sigue adelantando, hoy visita al Deportivo Tacural

Más allá de una clara postura de Unión para disputar los partidos en condición de local en el día domingo, ante la necesidad de cotejos adelantados por parte de la Liga Rafaelina sique programándose al elenco albiverde en días de semana.

Los partidos de Copa de Plata de Copa Dpto. Castellanos se jugarán en fecha a confirmar. Las finales de Copa de Oro y Plata la idea es jugarla cerca del aniversario de la Liga.

Copa de Plata – Cuartos de Final

– Moreno vs. Atl Juventud (Moreno local).

– Ben Hur vs. Dep. Josefina (Ben Hur local).

– Quilmes vs Tiro Federal (local Quilmes definido por sorteo).

– Atl. Rafaela clasificado a Semifinales.

Copa de Oro

– FC Estado vs. Dep. Libertad (cancha a confirmar).

Programación

Jueves

– FC Estado vs. Sp. Norte (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Dep. Tacural vs. Unión (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Atl. Rafaela vs. Arg. Vila (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

– Florida vs. Ben Hur (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

Viernes

– 9 de Julio vs Dep. Ramona (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Dep. Libertad vs. Quilmes (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Zenón Pereyra FC vs. La Hidráulica (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

– Juv. Unida vs. Dep. Bella Italia (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

Domingo

– Brown vs. Peñarol (10.30 hs. Reserva y 12 hs. Primera).

– Atl. Esmeralda vs. Atl. María Juana (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

– Dep. Aldao vs. Atl. Juventud (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

– San Martín vs. Talleres M. Juana (10.30 hs. Reserva y 12 hs. Primera).

– Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad EC (10.30 hs. Reserva y 12 hs. Primera).

– Indep. San Cristóbal vs. Indep. Ataliva (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

– Tiro Federal vs. Moreno (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

– Belgrano vs. Dep. Susana (10.30 hs. Reserva y 12 hs. Primera).

– Sp. Aureliense vs. Sp. Roca (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

– Def. Frontera vs. Dep. Josefina (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera).

A partir del próximo domingo, el horario oficial de los partidos será 15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera.