Mini Midgets: Nuevo triunfo de Gaspar Fler

La séptima fecha del Torneo Oficial «Rogelio Mitri» – «Copa ForniSport» de la categoría Midgets del Litoral tuvo su definición luego de la bandera a cuadros, a raíz de las sanciones aplicadas a los pilotos que habían ocupado los dos primeros lugares en pista.

Previamente hubo dos banderas rojas como consecuencia de los accidentes que tuvieron como protagonistas a Diego Haspert (vuelco) y al que sufrieron Federico Maletto y Rodrigo Peretto (choque). Por esos motivos, la competencia que marcó el cierre de la actividad desarrollada en el circuito «Juan F. B. Basso» de Vila debió largarse en tres oportunidades.

En la misma programación, ofreció su espectáculo el Mini Midgets, consiguiendo una nueva victoria Gaspar Fler en una competencia que reunió a 16 participantes y arrojó estas posiciones:

Primera serie: 1° Valentín García; 2° Elián Simón; 3° Indio García; 4° Máximo Franco y 5° Marimar Korab.

Segunda serie: 1° Gaspar Fler; 2° Bautista Boscatti; 3° Segundo Yost; 4° Santiago Mansilla y 5° Agustín Molina.

Final B: 1° Facundo Borgnino; 2° Trinidad Windholz y 3° Donato Calvi.

Final A: 1° Gaspar Fler; 2° Bautista Boscatti; 3° Valentín García; 4° Elián Simón; 5° Santiago Mansilla; 6° Indio García; 7° Marimar Korab; 8° Agustín Molina; 9° Serafín Liprandi; 10° Máximo Franco; 11° Segundo Yost y 12° Benjamín Lovera.

Midgets del Litoral

Tras completarse el recorrido pactado, el primero en cruzar la meta fue Emanuel Martino, seguido por Mariano García, pero los dos fueron recargados por adelantarse en la largada -al igual que Federico Flogna- y tras los correspondientes recargos, el que heredó la victoria fue Emiliano Torassa.

Ezequiel García ascendió a la segunda posición y Luciano Correnti a la tercera, mientras que los sancionados Emanuel Martino y Mariano García fueron reubicados cuarto y quinto, respectivamente, en tantoque completó el podio Lucas Torassa.

Se inscribieron 34 pilotos y los resultados fueron los que ofrecemos en el siguiente informe:

Primera serie: 1° Federico Flogna; 2° Hernán Filippi; 3° Diego Haspert; 4° Juan Manuel Casalis y 5° Cristian Fernández.

Segunda serie: 1° Mariano García; 2° Ezequiel García; 3° Ezequiel Valentini; 4° Exequiel Gili y 5° Matías Canalis.

Tercera serie: 1° Luciano Correnti; 2° Emanuel Olmos; 3° Leonardo Novaresio; 4° Gonzalo Zbrun 5° Diego Anthonioz.

Cuarta serie: 1° Mariano Bacci; 2° Emiliano Torassa; 3° Rodrigo Peretto; 4° Henry Merke y 5° Jorge Lovera.

Quinta serie: 1° Emanuel Martino; 2° Federico Maletto; 3° Lucas Torassa; 4° Santiago Eisenacht y 5° Lucas Zbrun.

Primera semifinal: 1° Mariano García; 2° Federico Flogna; 3° Leonardo Novaresio; 4° Exequiel Gili y 5° Emanuel Olmos.

Segunda semifinal: 1° Emanuel Martino; 2° Ezequiel García; 3° Rodrigo Peretto; 4° Hernán Filippi y 5° Matías Canalis.

Tercera semifinal: 1° Emiliano Torassa; 2° Luciano Correnti; 3° Diego Haspert; 4° Ezequiel Valentini y 5° Oscar Giraudo.

Cuarta semifinal: 1° Lucas Torassa; 2° Federico Maletto; 3° Santiago Eisenacht; 4° Mariano Bacci y 5° Jorge Lovera.

Primera prefinal: 1° Ezequiel Valentini y 2° Mariano Bacci.

Segunda prefinal: 1° Tomás Eisenacht y 2° Lucas Zbrun.

Final: 1° Emiliano Torassa; 2° Ezequiel García; 3° Luciano Correnti; 4° Emanuel Martino; 5° Mariano García; 6° Lucas Torassa; 7° Santiago Eisenacht; 8° Federico Flogna; 9° Tomás Eisenacht; 10° Lucas Zbrun; 11° Leonardo Novaresio; 12° Gonzalo Zbrun; 13° Mariano Bacci; 14° Oscar Giraudo; 15° Emanuel Olmos y 16° Ezequiel Valentini.