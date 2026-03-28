Midgets del Litoral: La 10º se corre el jueves

La Asociación Midgets del Litoral informa que la realización de la Décima Fecha del Campeonato «Rogelio Mitri», que a su vez es la Tercera de la Ronda Campeonato se disputará el jueves 2 de abril.

Originalmente esta competencia debía disputarse en la noche de hoy, pero los más de 120 mm de lluvia caídos en Vila hizo que sea imposible su realización.

Se informa además que será importante que no haya precipitaciones en los próximos días ya que una mínima lluvia complicará dicha programación.

Con respecto a los horarios los mismos son los habituales de una fecha nocturna. A las 18.30 hs se efectuarán las pruebas libres y desde las 20 hs dará comienzo la actividad oficial con la disputa de las series continuando con las semifinales, pre-finales y final.