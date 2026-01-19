Interés general

Operativo de Anses en la ciudad

Por Redacción SH
Desde Anses se informó acerca de la puesta en marcha de un operativo especial de atención. El mismo se extenderá a lo largo de toda la semana en la sede de calle Juan B. Justo.

A continuación, repasamos la información remitida:

(Por: Prensa Anses) – Se informa que, desde hoy y hasta el viernes 23, Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recibe consultas y realiza trámites en la localidad santafecina de Sunchales, mediante un operativo de atención, ubicado en Juan B. Justo 373, de 8 a 14 horas.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Asignación por Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

