Anses anunció un operativo especial en nuestra ciudad

(Por: Prensa Anses) – Desde hoy y hasta el viernes 13, Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recibe consultas y realiza trámites en nuestra ciudad de Sunchales, mediante un operativo de atención, ubicado en Juan B. Justo 373, de 8 a 14 horas.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Asignación por Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.