PDI: Detuvo a otro implicado en el robo a supermercado

(Por: Prensa PDI) – La Policía de Investigaciones, a través del Departamento Operativo Región V con sede en Sunchales, detuvo a un joven de 22 años, identificado por sus iniciales A.E.P., en el marco de una causa por robo calificado en poblado y en banda.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 21 de febrero, cuando personas desconocidas ingresaron a dos locales comerciales ubicados sobre calle Juan B. Justo al 1200, de donde sustrajeron mercadería.

En continuidad con cinco allanamientos realizados previamente en distintos domicilios de la ciudad, personal de la PDI avanzó con nuevas diligencias orientadas a concretar detenciones vinculadas a la causa.

Este lunes, a las 12.30, los efectivos se constituyeron en un domicilio de calle Joaquín V. González al 800, donde procedieron a la detención comunicada del mencionado, sobre quien pesaba un pedido vigente emitido por la Unidad Fiscal N° 5.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V y quedó a disposición de la Justicia. La causa es investigada por el fiscal Juan Manuel Puig.