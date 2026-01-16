Pinotti: Gestiones en Santa Fe con avances en inversiones y un auto para el área social

En el transcurso de la semana, el propio Intendente Pablo Pinotti junto a miembros de su Gabinete, se trasladaron a diferentes dependencias provinciales de la ciudad de Santa Fe para impulsar las gestiones abiertas.

En este sentido, pudieron obtener de parte de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) un automóvil que será destinado al área social.

Además, en lo que respecta a Obras Públicas, se reiteraron los compromisos de aportes económicos para la revitalización del predio del Ferrocarril, así como también, los fondos de Obras Menores disponibles para el Municipio, con los cuales se buscará avanzar en infraestructura dentro del ejido urbano.

(Prensa Municipalidad).

Así lo informó el Municipio oficialmente:

(Por: Prensa Municipalidad) – El intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, desarrolló una agenda de trabajo en la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, donde mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fabián Bastía, avanzando en gestiones estratégicas para el desarrollo urbano y social de la ciudad.

Durante el encuentro se consolidó la disponibilidad de más de $1.000 millones en fondos provinciales, correspondientes a distintos programas de Obras Menores y Obras Públicas, que serán destinados a pavimento, infraestructura urbana y proyectos estratégicos, entre ellos una intervención largamente esperada en el sector del ferrocarril, de alto impacto urbano.

En el marco de estas gestiones, el Municipio de Sunchales también concretó la incorporación de una nueva unidad vehicular a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), organismo autárquico dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, que administra bienes secuestrados en causas judiciales para su destino social.

Esta política es impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y cuenta con el acompañamiento del secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quien ha destacado la importancia de que los bienes recuperados por el Estado tengan un uso social, transparente y orientado al fortalecimiento de las políticas públicas.

El vehículo será incorporado a la gestión social del Municipio, ampliando la capacidad operativa y el trabajo territorial del Estado local.

El intendente Pablo Pinotti estuvo acompañado durante la jornada por Luis Zamateo, secretario de Gestión Ambiental y Territorial, y Fabián Bongiovanni, subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad.

“Gestión tras gestión seguimos trabajando para poner a Sunchales en el lugar que se merece, con obras, presencia del Estado y políticas públicas que llegan a la comunidad”, expresó el intendente.