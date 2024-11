Pinotti y su primer Presupuesto, desafíos y oportunidades

Mediante un comunicado de prensa, el Municipio dio a conocer que en el día de hoy presentó el Presupuesto 2025 al Concejo. El texto, a modo de declaratoria, contiene varios ítems interesantes sobre los cuales reflexionar:

– No hay cifras, se menciona globalmente pero la información carece de detalles, ya sea en cifras (aunque sea globales) o en porcentajes a afectar.

– Se habla de superávit, algo que no está especificado en cifras que puedan ser monitoreadas. Además, aún se debe indicar cómo cerró el 2023, cuya Auditoría sigue siendo un pendiente luego de casi once meses de gobierno.

– Se anticipan obras pero no hay detalles de cuáles serán los rubros en los que se pondrá el foco específicamente sino en cuestiones generales y lógicas de impulsar (seguridad, inclusión, educación, etc.).

Al mismo tiempo, no hay precisiones acerca de otras problemáticas sumamente complejas y preocupantes para la comunidad, por ejemplo, cuál será la previsión económica para la nueva Planta de Tratamiento de Residuos, toda vez que en semanas, vencerá el plazo inicial otorgado por la Justicia para la relocalización del basural. Tampoco se mencionan acciones de tránsito; hace un par de años, la ciudad tenía una Emergencia Vial, de la cual se han desprendido meses de análisis, estudios y reuniones, sin lograr concretar ciclovías, carriles seguros para ciclistas en general o niños, escuelas y clubes en particular, ni mayores avances significativos a excepción de algunas intervenciones puntuales generadas luego de dolorosos siniestros viales.

Por último, si bien se menciona que se abre al análisis público, es de esperar que se concrete en breve, toda vez que como se mencionó, el Presupuesto presentado, no está disponible. Afortunadamente, anticipan su disposición para participar de reuniones con los concejales (como si se tratara de una instancia optativa y de buena voluntad y no la obligatoriedad de ofrecer detalles y precisiones).

A continuación, el texto difundido:

Presentación del Presupuesto 2025: Compromiso con la transparencia y el bienestar de Sunchales

En el día de hoy, presentamos el Presupuesto 2025, una herramienta clave para continuar avanzando con los más de 100 programas que actualmente están en marcha y proyectar nuevas obras que impactarán directamente en la vida de los sunchalenses. Este presupuesto fue elaborado con la máxima responsabilidad económica, siendo fiel a los principios de transparencia y compromiso social, buscando optimizar cada recurso para el beneficio de toda nuestra comunidad.

Un presupuesto equilibrado y con superávit

El Presupuesto 2025 es equilibrado y genera un pequeño superávit, lo cual es producto de una asignación estratégica de recursos, en línea con las prioridades establecidas por el Intendente Pablo Pinotti. Este año, hemos hecho una desagregación minuciosa por secretaría, rubro y programa, detallando cada inversión en un documento que está a disposición del Concejo Municipal y de todos los ciudadanos. Cada ítem está claramente especificado, eliminando categorías ambiguas, lo que permite ver con transparencia cómo y dónde se invertirá cada peso.

Inversiones en infraestructura y servicios públicos

Entre las prioridades de este presupuesto, se destacan las inversiones en obras de infraestructura y en la recuperación del parque de maquinaria, fundamental para el mantenimiento de la ciudad. La recolección de residuos, la limpieza de espacios públicos y el corte de pasto, por ejemplo, se realizan con maquinaria renovada y con mano de obra municipal, lo cual no solo optimiza recursos, sino que fortalece nuestro equipo de trabajo local.

Inclusión social

Un aspecto fundamental de este presupuesto es la atención a las áreas sociales, donde hemos reforzado programas de alimentación, cuidado de los adultos mayores y acceso a la educación. También, destinamos recursos a la inclusión de personas con discapacidad y a quienes, lamentablemente, enfrentan situaciones de vulnerabilidad nutricional.

Fortalecimiento de la seguridad

Enmarcadas en este presupuesto se planifican importantes inversiones en seguridad, como el aumento de iluminación en espacios públicos y la modernización del centro de monitoreo, con la incorporación de más personal y tecnología avanzada para garantizar la seguridad de todos.

Compromiso con la cultura, la educación y las obras comunitarias

El presupuesto incluye fondos destinados a la continuidad de proyectos culturales y educativos, como el apoyo a la Banda y al Liceo Municipal, además de la renovación de techos y cocheras en instalaciones públicas que se encontraban en mal estado.

Obras comunitarias

A nivel de infraestructura, planeamos obras por un valor aproximado de $1.100.000 (corrección del editor, son mil cien millones), de los cuales $650.000.000 estarán destinados a completar obras ya iniciadas.

Presupuesto Participativo: escuchando a la comunidad

El Presupuesto Participativo es una iniciativa que nos permite trabajar codo a codo con los vecinos, quienes expresan sus necesidades y proponen soluciones para nuestra ciudad. Con este mecanismo de participación activa garantizamos que cada sunchalense tenga voz en la construcción de la ciudad que queremos.

Transparencia y apertura al diálogo

Nuestro equipo de gobierno, encabezado por el Intendente, los secretarios y los responsables de cada programa, está a disposición para participar en reuniones con el Concejo y brindar todos los detalles necesarios. Abrimos este presupuesto al análisis público, invitando al diálogo con el objeto de garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Este es un presupuesto responsable, porque no vamos a gastar más de lo que tenemos y claro porque refleja detalladamente cada una de nuestras acciones, pensado para que todos los sunchalenses se sientan orgullosos de los logros que alcanzaremos juntos.