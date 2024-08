Prefederal F1: Libertad debuta ante Juventud Unida de Cañada Rosquín

Comenzando a transitar un nuevo certamen, esta noche en «El Hogar de los Tigres», Libertad pondrá en marcha la Primera Fecha de la Zona A al recibir a Juventud Unida de Cañada Rosquín. Los dirigidos por Gustavo Lucato mantienen la base del plantel que se quedó con el Súper 4 del Torneo Apertura de la Asociación Rafaelina.

Cabe recordar que en este segundo semestre no habrá certamen doméstico y que todos los integrantes de la ARB disputarán este Prefederal conjuntamente con Instituciones de la Asociación del Oeste Santafesino. Serán 18 equipos divididos en tres zonas, las cuales se jugarán a partidos de ida y vuelta, que lucharán por las dos plazas que otorga el certamen a la Liga Federal 2025.

El fixture de los Tigres es el siguiente:

– Fecha 1: vs. Juventud Unida CR (L).

– Fecha 2: vs. Trebolense (V).

– Fecha 3: vs. Sportivo Ben Hur (L).

– Fecha 4: vs. Argentino Quilmes (L).

– Fecha 5: vs. Atlético María Juana (V).

– Fecha 6: vs. Juventud Unida CR (V).

– Fecha 7: vs. Trebolense (L).

– Fecha 8: vs. Sportivo Ben Hur (V).

– Fecha 9: vs. Argentino Quilmes (V).

– Fecha 10: vs. Atlético María Juana (L).