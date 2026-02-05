Preocupación por daños en el CAP N° 3 «Débora Ferrandini»

Desde el Centro de Salud Nº 3 «Débora Ferrandini» del barrio Colón, informaron que lamentablemente, a tan solo diez días de haber colocado un nuevo sistema de cámaras de monitoreo y vigilancia, las mismas fueron vandalizadas.

Se trata de un nuevo hecho que se suma a otros que tenían al centro de salud como blanco. En este sentido, en una publicación en redes indicaron que «en diez días hemos hecho tres denuncias, dolidos e indignados ya que han roto cámaras que se colocaron hace menos de un mes».

Las imágenes publicadas, que son las que acompañan esta nota, son por demás elocuentes acerca de incluso haber sido dispuestas con protección antivandalismo, lo cual fue totalmente inefectivo contra la voluntad de quienes buscaron dañar instalaciones que son de toda la comunidad.