Sociedad Convocan a voluntarios para el Apoyo Escolar de barrio Colón 12/02/2026 Por Redacción SH

Ante el próximo inicio de ciclo lectivo escolar, desde el Centro Comunitario de Barrio Colón se convoca a voluntarios que quieran sumarse y ser parte de esta propuesta: