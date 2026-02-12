Sociedad

Convocan a voluntarios para el Apoyo Escolar de barrio Colón

Por Redacción SH
9

Ante el próximo inicio de ciclo lectivo escolar, desde el Centro Comunitario de Barrio Colón se convoca a voluntarios que quieran sumarse y ser parte de esta propuesta:

