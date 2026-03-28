Reconocieron a Voluntarios

Luego de la obligada reprogramación por inclemencias climáticas, esta semana se realizó el acto enmarcado en el Día del Voluntariado Sunchalense. El mismo se realizó en la plaza «8 de Marzo» del barrio Cristóbal Colón y contó con la iniciativa de la subsecretaría de Promoción de Derechos, a cargo de Elisa Riera Torres.

En la ocasión, se convocó a las distintas instituciones de la ciudad para que eleven propuestas mediante las cuales reconocer a quienes eligen dedicar tiempo y esfuerzo en servicio de los demás.

A continuación, repasamos la lista de instituciones y sus voluntarios reconocidos: