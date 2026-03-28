Reconocieron a Voluntarios

Luego de la obligada reprogramación por inclemencias climáticas, esta semana se realizó el acto enmarcado en el Día del Voluntariado Sunchalense. El mismo se realizó en la plaza «8 de Marzo» del barrio Cristóbal Colón y contó con la iniciativa de la subsecretaría de Promoción de Derechos, a cargo de Elisa Riera Torres.
En la ocasión, se convocó a las distintas instituciones de la ciudad para que eleven propuestas mediante las cuales reconocer a quienes eligen dedicar tiempo y esfuerzo en servicio de los demás.
A continuación, repasamos la lista de instituciones y sus voluntarios reconocidos:
- Comisaría N° 3 Sunchales, 3era zona de inspección, Unidad Regional V: Suboficial Iris Villalba.
- Parroquia San Carlos Borromeo: Estela Ana Arnolfo.
- Comando Radioeléctrico Sunchales: Suboficial Emilia Larrea.
- Asociación Amigo Fiel: Belén Gómez.
- Sindicato del Seguro: Marta Tolosa.
- Sociedad Italiana «Alfredo Cappellini»: Dr. Ernesto Bosco.
- Iglesia Visión de Futuro: María Lezcano de Duarte y Jorge Hosftetter.
- Vecinal Barrio SanCor: Ana María Astore de Bess.
- Cicles Club Sunchales: Eldo José Fogliatto.
- Asociación Bomberos Sunchales: Claudio Canavese.
- Escuela N° 1213 y Cooperadora: Maricel Burgos.
- Asociación San José: Luis Arnold.
- Consejo de Pastores: Pastor Reinaldo Mesa.
- Escuela Especial N° 2054 «Alas para la vida»: Teresa María Delpuppo.
- Vecinal Barrio Moreno y Biblioteca Celestino Vaira: Susana Novelli.
- Grupo Atilra: Angélica Sacks.
- Comisión Directiva de Adesu: Gabriela Pasquero.
- Comisión de Empresarias de Sunchales del Centro Comercial: María Laura Rho.
- Vecinal Barrio Centro: Graciela Pelosi.
- Alpid Sunchales: Patricia Barale.