Reconocerán a Voluntarios Sunchalenses

La Municipalidad de Sunchales desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos invita a toda la comunidad al acto oficial en homenaje a voluntarios de instituciones locales a desarrollarse el próximo viernes, a partir de la hora 17, en la plaza «8 de Marzo», sita en calle Rafaela 1093.
Este 20 de marzo celebramos a quienes hacen grande a nuestra comunidad: los voluntarios que, con compromiso y solidaridad, sostienen proyectos, acompañan a otros y transforman realidades.
Programa del acto:
- Homenaje a voluntarios/as de instituciones locales.
- Acción comunitaria en la Plaza 8 de Marzo.
- Reconocimiento público a quienes fueron postulados por cada institución.