Reconocerán a Voluntarios Sunchalenses

La Municipalidad de Sunchales desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos invita a toda la comunidad al acto oficial en homenaje a voluntarios de instituciones locales a desarrollarse el próximo viernes, a partir de la hora 17, en la plaza «8 de Marzo», sita en calle Rafaela 1093.

Este 20 de marzo celebramos a quienes hacen grande a nuestra comunidad: los voluntarios que, con compromiso y solidaridad, sostienen proyectos, acompañan a otros y transforman realidades.

Programa del acto: