Recuperaron elementos robados a un templo evangélico

En la tarde del domingo, mientras cumplimentaban labores policiales específicas, integrantes de la Comisaría Tercera de nuestra ciudad, tomaron conocimiento de un hecho delictivo que habría sido perpetrado en perjuicio de un templo evangélico ubicado en adyacencias de Juan Domingo Perón y Láinez, de barrio 9 de Julio.

Ante tales circunstancias, rápidamente los uniformados efectuaron las averiguaciones pertinentes y lograron arribar hasta una finca de Juan. D. Perón al 500, donde se hallarían los objetos presuntamente malhabidos.

Con recaudos legales pertinentes, procedieron a efectuar una requisa domiciliaria y tras entrevistar al morador, accedieron a la vivienda, desde donde lograron recuperar una guitarra eléctrica, un amplificador y un televisor de 32″ que serían propiedad del templo evangélico afectado.

Posteriormente, trasladaron hasta sede policial todo lo incautado y al individuo en cuestión, para continuar con las actuaciones procesales pertinentes, previo dar conocimiento de las novedades a la Unidad Fiscal competente.