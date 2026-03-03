Running: Sunchalense en la carrera nocturna de Rosario

El pasado fin de semana, se llevó a cabo la 22º edición de la renombrada carrera de running en Rosario «Nocturna Sonder», recorriendo distancias de 4 y 10 Km. y contando con la participación de más de 8.700 personas.

Fue sin lugar a dudas, una cita inolvidable frente al monumento a la Bandera, una carrera nocturna emblemática y de renombre y de una gran convocatoria de corredores de distintos puntos del país.

En la misma, estuvo presente La Liga Run, representada por la corredora Marcia Lamas, quien, en la Categoría 30/34 años, recorrió la distancia de 10 km.