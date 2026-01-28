Interés general SAT: Inestabilidad y tormentas para este miércoles 28/01/2026 Por Redacción SH 42 Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles nuevos desmejoramientos generales en toda la zona. A lo largo de la mañana y tarde se desarrollarían tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. TemasAlerta AmarilloSAT Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Relacionadas SAT: Altas temperaturas e inestabilidad 26/01/2026 SAT: Alerta Naranja por nueva ola de calor 23/01/2026 SAT: Alerta Naranja para la tarde 15/01/2026 Ultimas noticias La Justicia confirmó la intervención judicial de SanCor CUL por ocultamiento de información 28/01/2026 Festram: Municipales harán tres días de paro 27/01/2026 Amigos del Arte: Regresa «Tacuarita» 27/01/2026