SAT: Inestabilidad y tormentas para este miércoles

Por Redacción SH
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles nuevos desmejoramientos generales en toda la zona. A lo largo de la mañana y tarde se desarrollarían tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes.

