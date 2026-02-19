Temporal: Calles anegadas y Corralón en alerta

(Por: Prensa Municipalidad) – Debido a las condiciones climáticas, la Municipalidad de Sunchales informa que nos encontramos en estado de alerta. Se irán comunicando las novedades que se reciban desde el Centro de Emergencia y Monitoreo.

El Corralón Municipal dispone de bolsones de arena, equipamiento y personal para atender contingencias. Bomberos y Policía se encuentran en alerta preventiva.

Se registra importante acumulación de agua en las siguientes intersecciones:

Dentesano y Lavalle.

Belgrano y Mitre.

Balbín y Lanteri.

Belgrano y Miretti.

Esperanza y Rafaela.

Se solicita no transitar por estas zonas y evitar sacar los residuos mientras persistan las lluvias intensas, a fin de prevenir obstrucciones en los desagües y facilitar el escurrimiento del agua.