Vóley: Sunchalenses campeones en varones y mujeres

Entrando en la parte final del año, se van definiendo las diferentes categorías y certámenes deportivos. El vóley no es la excepción y esta semana se conocieron nuevos planteles campeones de nuestra ciudad.

Campeonas aurinegras

Al igual que lo ocurrido en el Torneo Apertura, la Primera División del vóley femenino de Libertad se quedó de manera invicta con el Torneo Clausura de la Asociación Rafaelina de vóley. Así cerró el año como Campeón Absoluto y sin conocer la derrota.

Este lunes, en el salón Centenario de Libertad, se disputó el Top 4 del Clausura en Primera División. Las chicas aurinegras se impusieron en la Final sobre Almagro de Rafaela para festejar el Clausura y el título Absoluto.

Unión, campeón de Mayores en Reserva

En el Top 3 de Reserva que se llevó a cabo en el Palacios de Deportes, Unión gritó Campeón. Lo hizo tras ganar el Triangular válido por la Copa de Oro, al superar a 9 de Julio y Brown de San Vicente.

Campeonas absolutas en el Sub14

El pasado fin de semana se desarrolló el último Grand Prix del Torneo Clausura y cuatro equipos de Unión participaron del mismo, mostrando cada uno una muy buena performance, destacándose el Campeonato Absoluto conseguido por el equipo Sub14 «A» al derrotar en la Final a Libertad por 2 sets a 1.

Estos fueron los resultados obtenidos por cada uno de los equipos:

Unión A:

– Unión A 2 vs. Unión B 0.

– Unión A 2 vs. Almagro A 1.

Final:

Unión A 2 vs. Libertad B 1.

Unión B:

– Unión B 0 vs. Almagro A 2.

– Unión B 0 vs. Unión A 2.

Unión C:

– Unión C 2 vs. Almagro B 0.

– Unión C 2 vs. Las Palmeras 0.

– Unión C 2 vs. Libertad A 0.

Unión D:

– Unión D 0 vs. Atlético A 2.

– Unión D 1 vs. Libertad A 2.

– Unión D 2 vs. Almagro B 0.